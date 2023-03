Volley. Quarti di finale al via

Da oggi si fa davvero sul serio e ogni passo falso può essere fatale. Cominciano infatti i playoff scudetto della superlega e gara 1 dei quarti di finale vede la Sir Susa Perugia, che ha chiuso la regular season con 22 successi in altrettante partite, ricevere al Pala Barton l'Allianz Milano di coach Piazza, squadra ottava classificata e battuta due volte su due nel corso della stagione, ma non per questo avversario da sottovalutare



Ancora una volta ricorso al tourn over, leit motiv della stagione bianconera. Oggetto della rotazione anastasiana dovrebbero essere Herrera, favorito su Richlicky, Flavio al centro al posto di Russo e insieme a Solè, e Semeniuk, che mercoledì scorso in champion contro Berlino ha lasciato spazio a Plotnitski. Pala Barton previsto tutto esuarito, fischio d'inizio ore 18 e con diretta su Rai sport.



Il weekend del grande volley proseguirà anche domenica, quando la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, alle 17 farà visita a Novara, quarta forza del campionato. Avversario sulla carta molto complicato, ma a quattro giornate dalla fine, per le magliette nere, ogni occasione è fondamentale per portare a casa punti salvezza.