La Festa del cross

Era la freccia umbra più importante nel grande appuntamento eugubino con il cross, i campionati italiani. E invece una giornata storta, che può capitare, ne ha condizionato la prestazione. Solo 25esima Caterina Caligiana dell'Atletica pro loco Capanne nella gara cadette, dove alla vigilia era tra le favorite. E così i migliori risultati in chiave umbra sono risultati quelli di Melissa Fracassini dell'Arcs Cus Perugia, terza tra le promesse nel corto femminile e Omar Fiki, dell'Atletica Spoleto, quarto tra gli Allievi. Lontano dalle posizioni che contano i rappresentanti regionali nelle gare assolute, dove a vincere sono stati la regina indiscussa del cross femminile, Nadia Batocletti (al suo trentesimo titolo italiano in carriera) e a sorpresa il veronese Marco Fontana Granotto. Ma l'Umbria si è rifatta alla grande sul piano organizzativo, confermandosi location di primo piano nel panorama nazionale del cross.

All'evento eugubino non è mancato assolutamente nulla. Nuovo record di partecipanti, quasi tremila provenienti da ogni parte d'Italia, un palcoscenico suggestivo, con l'Anfiteatro romano a fare da sfondo, condizioni meteo ideali e il meglio del cross italiano e non solo in gara. Davvero tutti gli ingredienti per un appuntamento che ha mostrato una splendida Gubbio agli occhi dell'atletica leggera italiana.



Nel servizio di Luca Pisinicca le interviste al presidente di Gubbio Runners, Matteo Fagiani e al numero uno della Federatletica, Stefano Mei