In campo il grande volley

Mai nessuno da quando è stata introdotta la regola dei tre punti per vittoria (era il 1988-89) ha chiuso la regular season senza mai perdere una partita. La Sir Susa Perugia può entrare dunque nella storia, tutto dipenderà dall'esito dell'ultima fatica, quella che attende i Block devils domani alle 18 al Pala Barton - i sopralluoghi post terremoto hanno dato esito positivo - con un rivale dall'indiscusso blasone, la Lube Civitanova. Chiusura alla grande, contro un avversario tosto e in una sfida incerta e dal grande fascino

Nel pomeriggio ultimo allenamento, non si possono escludere sorprese nello starting six anti Lube, perché a distanza di soli tre giorni (mercoledì sera) sempre in casa c'è un match decisivo, il ritorno dei quarti di Champions contro Berlino.

E le luci del Pala Barton si accenderanno anche questa sera alle 20.30 per illuminare la serie A1 femminile, con la Bartoccini Fortinfissi Perugia chiamata a trovare punti salvezza nella sfida contro il Bisonte Firenze, tanto più dopo la rimonta con sconfitta subita domenica scorsa in casa contro Cuneo.

Nel servizio di Luca Pisinicca, con il montaggio di Walter Pasqualini, le voci dei coach di Sir Susa Andrea Anastasi e di Bartoccini-Fortinfissi Metteo Bertini