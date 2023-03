La storia di Bui, l'ultima indiana Apache vissuta in libertà

E' arrivata qui per placare il suo animo inquieto, Bui, "occhi di gufo", l'ultima indiana apache vissuta in libertà. Ha trascorso gli ultimi anni tra il Monte Acuto e la verde valle del Tevere, a migliaia di chilometri dove è iniziata la sua vita avventurosa e difficile.

Una storia iniziata, stando al certificato di morte, il 4 aprile 1928 in un luogo imprecisato dello Stato di Sonora, in Messico. Sono anni terribili, a Cihuahua City lo scalpo di un Apache bambino vale 25 dollari. Bui cresce fuggiasca con un'anziana che lei chiama 'Nana' (nonna). Quando ha circa 4 anni, una sera i pistoleri li trovano: uccidono Nana, incendiano l'accampamento e rapiscono lei e i due fratellini. In questa foto della collezione di Lynda Sanchez si vede Bui con Aristeo Garcia. Il suo destino sarebbe segnato, ma nel villaggio di Nacori Chico una donna prende i bambini. Affida i due maschietti a un convento e adotta Bui chiamandola Carmela. Fuggono in California.

Bui ha una nuova vita, diventa infermiera. Ma il suo carattere resta chiuso, soffre l'essere "diversa". Un incidente domestico la debilita. Fino al viaggio in Italia, dove vive la sorellastra Ann con la famiglia.

La ricerca delle tracce di Carmela passa dal comune di Umbertide e arriva alle colline dolci di Polgeto. Qui tanti ricordano Ann, quasi nessuno quella sorella schiva e riservata. "E' stato il periodo più felice della sua vita", dirà Ann allo studioso Neil Goodwin, anche se l'ombra del suo passato non la abbandona mai. In Umbria per lei anche chi si è appassionato alla sua storia, come lo scrittore italo-francese Giovanni-Michel Del Franco, che le ha dedicato diversi saggi e un romanzo.

A colpire Del Franco sono i tanti misteri che avvolgono ancora la vita di Bui.

Bui muore per un malore il 5 ottobre 1976. Le ricerche si concludono al cimitero di Umbertide, dove ogni tanto il nipote Andrew torna a portarle un fiore. Un angolo di mondo dove finalmente dormire in pace.