In calo i prestiti alle imprese

Cordoni della borsa sempre più stretti per le microimprese umbre da parte delle banche. Dopo il biennio 2020-2021 in controtendenza per via delle garanzie offerte dal Fondo di garanzia pubblico, tornano a scendere i prestiti alle società con meno di 20 dipendenti. Si tratta del 98 per cento di quelle italiane per gran parte composte da esercenti, piccoli commercianti, artigiani e partite Iva.

Secondo i dati di Bankitalia, diffusi dalla CGIA di Mestre, tra 2022 e 2021 l'Umbria è sul podio per variazione negativa. Si sono persi in termini assoluti 137,1 milioni di impieghi vivi cioè prestiti al netto delle sofferenze. Si tratta di quelli che, al momento della rilevazione, non presentavano rischi di insolvenza. Il calo del 6,49 per cento è superiore alla media nazionale e inferiore solo a Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

A livello provinciale, Perugia fa registrare un -6,66% con una perdita di 114,4 milioni, mentre Terni va lievemente meno peggio con un -5,75% pari a 22,7 milioni in meno.

Diverse le conseguenze negative del credit crunch, denunciate dall'associazione dei piccoli artigiani di Mestre. In primis la chiusura di molte imprese, a partire dai negozi di prossimità con danni anche al tessuto sociale, oltre che a quello produttivo. Ma anche preoccupanti rischi di crescita del fenomeno usura, con le imprese che - in assenza di supporto dal mondo delle banche - sono indotte a cercare credito anche fuori dai circuiti legali.

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio Gabriele Liberati