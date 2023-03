Vendesi castello

Affidato all'agenzia immobiliare internazionale KnightFrank, il Castello vanta otto suite su tre piani con palestra, hammam e spa. Quasi 3 mila metri quadri con cinque ettari di bosco intorno. Un filare di ulivi nasconde una piscina incorniciata - viene precisato - da banchi di lavanda e ginestre gialle fiorite. Ignoto il prezzo, a cui si accede solo in sede di trattativa ma di certo si parla di diversi milioni di euro.

Evgeny, figlio dell'ex tenente colonnello del Kgb Alexander Lebedev, aveva acquistato il rudere del castello nel 2005, poi totalmente ristrutturato ad opera degli architetti Domenico Minchilli e Corrado Giannini e riconvertito in una struttura capace di ospitare vacanzieri e cerimonie gestita dalla società Sant'Eurasia, santa a cui è dedicata la chiesina interna. L'editore di giornali tra cui l'Evening Standard, possiede in Umbria anche Palazzo Terranova a Città di Castello, che non risulta però in vendita.

Il castello, a pochi minuti da elicottero dall'aeroporto di Perugia, è stato meta di molti vip. Nel 2014 vi si svolse lì il blindatissimo matrimonio dell'attore Neil Patrick Harris con David Burtka, cui partecipò come musicista anche Elton John, amico di Lebedev. Lo stesso Harris nel tempo ha condiviso sui social varie immagini dell'evento.

Come suo amico e più volte ospite in Umbria anche l'ex premier inglese Boris Johnson, anche quando era ministro degli Esteri nel 2018 e venne ritratto nella sala d'attesa dell'aeroporto San Francesco d'Assisi. Tanto amici che uno dei cani del business man russo con cui si è fatto più volte ritrarre nel castello di Procopio si chiama proprio Boris.