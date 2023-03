Allarme Superbonus: "una bomba ad orologeria" per le associazioni di categoria

Un miliardo e mezzo di crediti incagliati su tre miliardi di investimenti messi in moto dai bonus edilizi. Sono numeri impressionanti quelli emersi nel corso di una conferenza stampa a Perugia sul settore delle costruzioni in Umbria. Qui mille imprese sulle circa 12 mila si trovano con i cassetti fiscali pieni di crediti congelati dopo lo stop arrivato col decreto del governo, che blocca anche lo sconto in fattura.

L'edilizia umbra usciva da un quindicennio di fortissima crisi. E proprio grazie ai bonus, non solo in 110, c'era stato un forte rilancio. CNA stima un contributo del 30% alla crescita del PIL regionale nell'ultimo biennio. Certo, non vanno nascoste storture come l'aumento incontrollato dei prezzi e il rischio di una voragine nelle casse dello Stato. Ma la correzione improvvisa col decreto rischia di annullare la ripresa. E fermare tutto sarebbe grave. Anche perché all'orizzonte c'è l'adeguamento alla direttiva europea sulle Case Green, con un patrimonio da riqualificare da qui al 2033.

Nel servizio di Ivano Porfiri le interviste a Pasquale Trottolini, responsabile Cna Costruzioni e Roberto Giannangeli, direttore Cna Umbria. Montaggio di Francesco Saito.