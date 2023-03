Il recupero di casa Biagetti: dalle mani della mafia alle giovani coppie

Sta per essere rimosso il lucchetto su Casa Biagetti, nel cuore di Acquasparta. La palazzina era finita nelle mani di un esponente legato a Cosa Nostra e per questo prima sequestrata nel 2008 e poi confiscata. Ora, dopo un lungo iter, sta per tornare alla cittadinanza sotto forma di appartamenti destinati a chi mette su famiglia e resta in paese. L'avvio dei lavori è ormai imminente.



Decisivo l'apporto dell'associazione Libera che si batte contro le mafie ed è stata un costante pungolo alle Amministrazioni che si sono succedute in Comune. Attualmente sono un centinaio i beni confiscati alle mafie in Umbria. Di questi, 44 quelli assegnati a enti o associazioni per il recupero a fini sociali.

Nel servizio di Ivano Porfiri le interviste a Giovanni Montani sindaco di Acquasparta e Paolo Manetti di Libera. Montaggio di Francesco Saito.