Donne, meno lavoro e stipendi più bassi

In Umbria, come nel resto d'Italia, le donne fanno più fatica a trovare lavoro. Nella fascia 15-64 anni il tasso di occupazione registrato a ottobre 2022 è al 63,8%, ma mentre per gli uomini sfiora il 70% per le donne è appena al 58%. Divario che si vede anche a livello provinciale sui dati consolidati del 2021. I dati sul tasso di disoccupazione confermano il gender gap: al terzo trimestre 2022 l'8,9% delle donne risulta in cerca di occupazione contro l'8,4 degli uomini e anche l'incremento sul 2021 è superiore. A livello provinciale, invece, la sorpresa è Terni, dove nel 2021 il tasso di disoccupazione maschile era più alto. Il divario di genere, però, si fa sentire anche nella retribuzione. Gli stipendi femminili sono in media inferiori del 15% a parità di incarico. Stesso gap in Umbria per la paga di ingresso dei laureati. Uno sguardo sull'impresa. In Umbria una su quattro è rosa. Il tasto dolente sono le cariche apicali con appena 287 amministratrici delegate e 120 direttrici. Qui il tetto di cristallo è ancora duro da sfondare. Dove ciò sta avvenendo è invece nella polizia: a fronte di un 17% di donne nel totale degli organici, nei ruoli direttivi la percentuale è quasi doppia. Un buon viatico a quasi 40 anni dall'insediamento di Anna Maria Miglio, primo questore donna, a Terni.