L'Umbria e Internet

Umbri malati di social network ed e-commerce. Così si direbbe a guardare l'ultimo rapporto dell'Istat su Cittadini e uso di Internet. La rete è diventata ormai un elemento imprescindibile nella vita quotidiana, con il 77,5% che dichiara di essersi connesso almeno una volta negli ultimi 3 mesi. Ma per fare cosa? Soprattutto per chattare o interagire sui social. Se è vero che il dato più alto è quello dei servizi di messagistica istantanea, con i vari Whatsapp o Telegram adoperati da due umbri su tre, è per i social che l'Umbria spicca: col 48,8% è ben oltre la media italiana e prima tra le regioni. Naturalmente sono i giovanissimi a trainare. La percentuale più alta è quella delle ragazze tra i 15 e i 19 anni, col 95,1%. Ma anche un ultra 65enne su 2 dichiara di passare il tempo perlopiù su Facebook, anche se qui a prevalere sono gli uomini. Tra gli altri usi altissimo è anche il dato di chi effettua videochiamate, oltre il 60%, e di chi guarda video su Youtube o simili, col 56,7. Il 45% ascolta musica, mentre solo il 41,8 legge invece giornali online, dato più basso del Centro Nord. A gonfie vele va invece l'e-commerce, con quasi un umbro su due che acquista online, e uno su 3 che lo fa di frequente. Non decolla ancora, al contrario, il rapporto con la pubblica amministrazione digitalizzata. Solo un umbro su 10 chiede un certificato o fa l'iscrizione a scuola via Internet, dato simile a quello nazionale. Sotto media nazionale, poi, tutti i numeri sulla sanità: solo il 21% prenota un appuntamento nonostante il Cup online e il 16,7% consulta il suo fascicolo sanitario in rete.

Servizio di Gabriele Salari, montaggio di Federico Fortunelli