Servizio Idrico, situazione sotto controllo

L'acqua è un bene prezioso, che va tutelato. Se alcune parti d'Italia sono già in emergenza siccità, le precipitazioni di questi giorni fanno sorridere l'Umbria. Secondo la Valle Umbra Servizi, che gestisce il servizio idrico integrato di 22 comuni tra cui Foligno e Spoleto, al momento la situazione è sotto controllo. L'occasione per parlarne è stata la presentazione dell'indagine di Customer Satisfaction svolta per conto della Vus su un campione di 1201 clienti. E mentre sui rifiuti sono di recente arrivate critiche da Legambiente, per l'acqua il giudizio pare positivo. L'indice di soddisfazione complessivo rilevato è stato infatti del 96,1%. Bene anche la continuità del servizio promossa con un voto di 7,7 su 10. Rispetto all'acqua potabile, oltre il 93% l'ha giudicata buona, anche se solo il 58% ha dichiarato di bere acqua del rubinetto. Un dato certamente da migliorare, è stato detto. Intanto Vus sta investendo 12 milioni sui contatori intelligenti e sulla rete. Quanto alle perdite idriche, c'è rammarico per non essere rientrati tra i progetti finanziati dai fondi del Pnrr ma si riproporrà a breve un nuovo progetto in sede ministeriale.

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Federico Fortunelli, l'intervista a Marco Ranieri, Direttore Generale Vus