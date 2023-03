In occasione della mostra sul Perugino in corso alla Galleria nazionale dell'Umbria, fino all'11 giugno 2023, Tgr Umbria e Rai Umbria hanno realizzato un documentario dal titolo “Il meglio maestro d'Italia. Nascita di una mostra” che sarà trasmesso prossimamente sui canali Rai. Per valorizzare la collaborazione e per restituire ai visitatori il racconto dell'allestimento, il video promozionale del documentario è proiettato al termine del percorso espositivo. "La decisione di collocare il 'trailer' di Il meglio maestro d'Italia. Nascita di una mostra (documentario ideato, scritto e realizzato da Cecilia Porro e montato da Valeria Giulianelli e Gabriele Liberati) - spiega Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria - è nata per valorizzare il grande lavoro del dietro le quinte compiuto durante l'allestimento. Quando una mostra è aperta sembra che sia sempre stata così, perfetta e ordinata: in realtà con grande maestria cela mesi di un felice e stimolante caos, che va celebrato al pari del risultato finale". "Come Rai - afferma il direttore di Rai Umbria, Giovanni Parapini - è un onore essere media partner di questa esposizione che offre al pubblico la possibilità di ammirare capolavori unici e preziosi che sono parte integrante della nostra identità nazionale; il trailer prima e il documentario poi raccontano e testimoniano la fatica di questo tempo". La collaborazione si inserisce nel patrocinio di Rai - Radiotelevisione Italiana e nella media partnership di Rai Cultura alla mostra "Il meglio maestro d'Italia". Perugino nel suo tempo.