Proteste per Cospito, indagini in corso

Quanto sequestrato ieri dagli agenti della Digos e dei carabinieri del Ros nel circolo anarchico folignate "La Faglia" e nelle abitazioni dei quattro indagati umbri (otto in tutto) è ora al vaglio degli inquirenti. Si tratta di volantini, documenti, ma anche materiale informatico ricavato da computer e telefonini: gli investigatori cercano riscontri alle ipotesi della procura di Roma sulla presunta partecipazione alle manifestazioni non autorizzate nella capitale, del novembre scorso, tra cui quella davanti alla sede della Rai. Le accuse, a vario titolo, vanno dalla fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, alle minacce, ai danneggiamenti, fino alla violenza privata per l'interruzione dell'"Amleto" al Teatro Argentina di Roma, al grido "C'è del marcio in Italia". Tra Foligno e Spoleto, va detto, non è stata trovata traccia di armi, esplosivi, e neppure fumogeni, tanto che gli anarchici umbri sui social parlano apertamente di caccia alle streghe ed esprimono solidarietà ai coinvolti. E' evidente la preoccupazione delle autorità per il saldarsi, sia nei canali alternativi on line sia nei cortei, di diverse pulsioni antisistema riunite attorno alla figura di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto, in sciopero della fame da più di quattro mesi per protesta contro il 41-bis, cioè il regime di carcere duro. E cresce l'attenzione per le possibili azioni di protesta in vista dell'udienza del 14 marzo, in svolgimento a Perugia, davanti al tribunale del Riesame: i giudici dovranno esprimersi nuovamente, e a porte chiuse, su vecchie accuse, ancora in sospeso che riguardano sia il detenuto sia altri anarchici umbro. Cospito ha già fatto sapere che parteciperà, collegato da remoto.

servizio di Andrea Rossini, montaggio Paolo Canestri