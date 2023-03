Ottime previsioni per il turismo

Il piano strategico del turismo 2023-2027 è pronto e a breve sarà discusso nella conferenza Stato-regioni. L'annuncio della ministra Daniela Santanché, sull'impegno del governo, arriva in contemporanea con la pubblicazione delle stime dei flussi turistici dei prossimi mesi che continueranno a premiare l'Umbria, oltre la media nazionale. L'elaborazione è dell'istituto Demoskopica, su dati Istat e Bankitalia. Ebbene, complici le grandi manifestazioni culturali, come la mostra del Perugino, il cinquantennale di Umbria Jazz, oltre una serie di ponti "strategici", ci aspetta per l'anno in corso poco meno di sei milioni e mezzo di presenze.

Dati ancora più incoraggianti arrivano, però, sia dal numero degli arrivi attesi in Umbria, superiori a quelli già record del 2022, e soprattutto dalle stime sulla spesa turistica complessiva (per servizi che vanno dall'alloggio, alla ristorazione fino allo shopping): è destinata a superare abbondantemente i due miliardi di euro, con un incremento di oltre il 26 per cento (pari alla percentuale prevista in Toscana, il 3.5 per cento in più della media italiana), e, in valore assoluto nettamente superiore a quello delle Marche. E' comunque la "destinazione Italia" ("Il terzo brand al mondo" sottolinea la ministra al Sole24ore) a risultare particolarmente ambita, tanto che si profila la possibilità di superare il numero massimo di presenze estere registrato nel 2010. Gli assessori regionali saranno direttamente coinvolti nel piano del governo basato su strategie comunitarie e incentrato su cinque pilastri: innovazione digitale, qualità, inclusione, formazione e sostenibilità.

servizio di Andrea Rossini, montaggio di Francesco Battistelli