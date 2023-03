50enne morto, è mistero: il corpo ritrovato in corrispondenza di un balcone

E' avvolta nel mistero la fine di Haddaou Hassan, operaio agricolo marocchino di cinquanta anni, trovato morto nel cortile della propria abitazione, in zona Villa Reda a Marcellano di Gualdo Cattaneo. A notare il cadavere, in corrispondenza di un balcone alto meno di tre metri, è stato l'autista dello scuolabus che stamattina ha dato l'allarme. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Spoleto. Il medico-legale incaricato di una prima ispezione ha escluso lesioni da arma da fuoco o da taglio, né ha evidenziato sul corpo particolari segni di violenza. Sarà, però, l'autopsia a fornire maggiori informazioni: intanto gli investigatori hanno effettuato rilievi e raccolto testimonianze. I carabinieri, in particolare, hanno ascoltato i due coinquilini, entrambi connazionali della vittima, incensurati, a loro volta impegnati in lavori nei campi. Sarebbero usciti all'alba, senza notare niente di strano. L'ipotesi più plausibile è la caduta accidentale, anche perché vicino al cadavere non c'erano mezzi agricoli, né attrezzi da lavoro. L'accuratezza nei rilievi, andati avanti per tutta la giornata, porta ad escludere anche un eventuale spostamento del corpo che avrebbe potuto aprire altri scenari. In casa c'erano grandi quantitativi di alcol. Il cinquantenne, da trenta anni in Italia, in Marocco lascia moglie e tre figli. Tre suoi fratelli vivono e lavorano in Italia, uno a Gualdo Cattaneo, è stato tra i primi ad accorrere: chiede di sapere che cosa è accaduto ad Hassan.

Il servizio di Andrea Rossini. Montaggio di Giorgio Belli.