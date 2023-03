Morte De Paoli, chiesta una nuova perizia

Una nuova perizia medico-legale per chiarire la natura delle lesioni che portarono alla morte di Samuele De Paoli e quelle certificate, all'epoca dei fatti, a Patrizia Pinheiro, la transessuale a processo con rito abbreviato per il reato omicidio preterintenzionale. Lo ha deciso, di iniziativa, il giudice dell'udienza preliminare Piercarlo Frabotta. Solo all'esito dell'esame, affidato al professor Vittorio Fineschi di Roma, deciderà se disporre, come chiedono i familiari della vittima, nuovi accertamenti sui reperti trovati nell'auto del ragazzo, con quattro diversi dna maschili, mai analizzati. Per il procuratore generale Sergio Sottani, che avocò a sé la prima lacunosa indagine dei pm perugini diretta verso l'archiviazione, la morte del ragazzo, che risale al 27 aprile 2021, fu la conseguenza non voluta di una compressione del collo durante una colluttazione. Ricostruzione che, per la difesa, non può allargarsi a scenari diversi e alternativi come vorrebbe la parte civile. Gli amici di Samuele sono al fianco di Sonia, la madre, convinta che ci sia molto da scoprire sulla fine del figlio e che in giro ci siano dei complici rimasti, almeno finora, impuniti.

Nel servizio di Marilena Mecchi, legale di parte civile, Francesco Gatti, difensore dell'imputata, e di Sonia, madre della vittima.