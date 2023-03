Nove le chiese inagibili dopo le scosse di terremoto

Sale a nove il numero delle chiese danneggiate dal terremoto e chiuse al culto, tutte concentrate nell'ampio territorio della diocesi perugina che sconfina nell'area dell'epicentro, nei dintorni di Umbertide. E' il primo bilancio dei vescovi dell'Umbria dopo la serie di sopralluoghi che hanno interessato anche le diocesi di Gubbio-Città di Castello e Assisi, senza rilevare però situazioni critiche. All'elenco, invece, oggi si aggiungono la chiesa di San Lorenzo a Capocavallo di Corciano, la vediamo nelle immagini, la chiesa di Coltavolino, entrambe inagibili e con danni da approfondire, e a scopo precauzionale - la chiesa di San Giovanni Battista del Prugneto, a Colle Umberto. A Cenerente preoccupano le condizioni del campanile, al punto da rendere inutilizzabile l'intero complesso che comprende chiesa, canonica, e cinque appartamenti: le famiglie che li occupavano sono ospiti di strutture diocesane. Chiuse perché lesionate profondamente la chiesa e la canonica di Pierantonio, così come quella di San Paterniano, sempre a Pierantonio, la chiesa di Rancolfo, e quella di Sant'Orfeto, per i cedimenti di parti d'intonaco e calcinacci, oltre che la chiesetta della Madonna della Neve di Pian d'Assino, l'abbazia di Montecorona a Umbertide. Si tratta di ferite all'identità e alla storia non solo religiosa delle comunità, da sanare al più presto. Per il resto del patrimonio diocesano sorvegliata speciale è la scuola materna parrocchiale di Colombella: la riapertura potrebbe slittare: si attende ancora il via libera dei vigili del fuoco.

Servizio di Andrea Rossini