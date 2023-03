Per la ex-Tagina servono quattro milioni

Per riaccendere i forni e le speranze dei 128 lavoratori dell'ex-Tagina, con la cassa integrazione in scadenza tra soli otto giorni, servirebbe una fideiussione da quattro milioni di euro. E' quanto pretendono, infatti, le società del gas, nonostante il contesto di riduzione dei costi energetici, a garanzia di quattro mesi di lavoro, ma anche di consumi doppi rispetto a quelli di aziende concorrenti, per via del particolare spessore delle mattonelle in ceramica prodotte dallo stabilimento gualdese. Della possibilità di far ripartire l'attività e delle incerte prospettive per i dipendenti si discuterà lunedì pomeriggio in una seduta del consiglio comunale aperta al pubblico, proprio per le ricadute sociali sull'intero territorio. La storica azienda, ora nelle mani del Gruppo Saxa Gres e alle prese con l'adempimento delle obbligazioni del concordato, ha infatti un importante valore in termine sia di occupazione sia di indotto. Sulle eventuali novità riferirà il sindaco Massimiliano Presciutti, mentre ieri, attraverso una nota, è l'Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, a ribadire l'impegno della Regione per cercare di dare "tutela immediata ai lavoratori, tramite l'attivazione di ulteriori ammortizzatori sociali". Grande attenzione ai programmi di investimento dell'impresa - spiega Fioroni - mentre a livello governativo continua il confronto per sollecitare forme di supporto ai settori piegati dai costi della crisi energetica.

Servizio di Andrea Rossini, montaggio di Carlo Bartolucci