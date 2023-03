L'odissea di una famiglia con il bonus 110

Vi raccontiamo la storia di una famiglia che dieci anni fa aveva ristrutturato casa, infissi nuovi e solare per l'acqua calda. Dovendo rifare il tetto ha scelto di usare il bonus del 110% per mettere pannelli solari e cappotto isolante. Ma i pannelli fotovoltaici dopo un anno dall'installazione ancora non funzionano: con i prezzi gonfiati, un metro quadro di cappotto è passato da 50 a 150 euro al metro quadro, le aziende spesso non terminano i lavori sostenendo di non rientrare nel budget.

Uno strumento, quello del bonus 110%, nato a maggio 2020, durante la pandemia, che forse andava pensato meglio, se voleva raggiungere lo scopo di rendere più efficienti e green le nostre case.

