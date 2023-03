Liste d'attesa infinite, si può chiedere il rimborso

Liste d'attesa insostenibili per accedere alle prestazioni sanitarie tanto che in Umbria il 13% delle persone rinuncia alle cure per difficoltà di accesso al servizio, oppure attraversa la regione per potersi curare. Per sostenere i cittadini danneggiati dalle liste d'attesa nella sanità pubblica, Codacons e Articolo 32 lanciano una nuova iniziativa legale, mettendo a disposizione degli utenti un modulo attraverso il quale ottenere dalla Asl il rimborso del costo sostenuto per le prestazioni sanitarie eseguite presso professionisti e strutture private se la tempistica del pubblico è fuori legge. La spesa sostenuta dagli italiani per prestazioni sanitarie private è cresciuta del +32%.

Servizio di Gabriele Salari, montaggio di Gabriele Liberati