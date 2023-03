Il "Paradiso" di Simone Cristicchi

Ha incantato gli spettatori del Morlacchi di Perugia, dove si è esibito per la prima volta, Simone Cristicchi, con la sua opera "Paradiso", che ha scritto e interpretato. Dalle tenebre alla luce, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore dall'oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo. L'artista è in tour nei teatri di tutta Italia.

Lo ha intervistato Grabriele Salari. Montaggio di Renzo Matteucci e Fabrizio Castellani