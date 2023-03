A Spello il cinema d'autore

Proiezioni rigorosamente gratuite, incontri con registi e attori, mostre. E' il dodicesimo Festival del cinema di Spello e dei borghi umbri, che parte venerdì a Spello. Tante le novità dell'edizione 2023, tra nuove sezioni in concorso e nuovi premi che si aggiungono al corposo programma che rende omaggio alle maestranze del dietro le quinte. Coinvolti anche tanti studenti, nelle giurie e in una mostra. Dodici i film italiani in concorso. A giudicare le pellicole saranno, come sempre, i professionisti che si sono aggiudicati i premi dedicati alle maestranze del cinema nell'edizione precedente.

Servizio di Gabriele Salari, montaggio di Simone Pelliccia. Le interviste a Donatella Cocchini, ideatrice del festiva, e di Moreno Landrini, sindaco di Spello.