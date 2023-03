La musica potente di Ludovico Einaudi che suona per Greenpeace tra i ghiacci artici che fondono, la furia del tifone Freddy che colpisce in questi giorni il Mozambico. I cambiamenti climatici sono la prima causa di impoverimento della risorsa idrica, come ci ricorda la giornata mondiale dell'acqua. L'Università per stranieri di Perugia formerà presto professionisti in science diplomacy e da 10 anni ospita un insegnamento unico. In questi giorni intanto le nazioni Unite organizzano la settimana dell'Acqua e uno dei panel è coordinato proprio dalla università per stranieri, che su questo tema lavora molto, in particolare in Africa. Quello africano è un continente ecologicamente fragile. La speranza è che anche da Perugia arrivino nuovi professionisti che aiutino questo continente a compiere la necessaria transizione ecologica. Come ci ricorda l'Onu, le problematiche che si presentano durante tutto il ciclo dell'acqua minano i progressi sulle principali questioni globali, dalla salute alla fame, dall'uguaglianza di genere al lavoro, dall'istruzione alla pace. Nel servizio le interviste a Chiara Biscarini, coordinatrice Cattedra Unesco sull'acqua- UNISTRA, ed a Federica Guazzini, Relazioni Internazionali con l'Africa - UNISTRA.

di Gabriele Salari, montaggio di Luca Ciurnelli.