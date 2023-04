A caccia del cielo incontaminato

A causa dell'inquinamento luminoso sempre meno stelle sono visibili dalla terra. Siamo la prima generazione a non godere più di un cielo stellato incontaminato. L'inquinamento luminoso aumenta ogni anno del 10% ma qualcosa si può fare per ridurlo grazie alla tecnologia led. Di questo ha parlato Daniele Gasparri, famoso divulgatore scientifico umbro che da anni vive in un deserto in Cile per osservare il cielo.

