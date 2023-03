Riparte la pesca alla trota, tra le difficoltà

Riapre in Umbria la stagione della pesca alla trota. Una volta era una festa ma quest'anno per i pescatori è un'apertura decisamente sotto tono. Non è consentito, infatti, immettere trote alloctone, per tutelare la biodiversità, mentre al centro ittiogenico di Borgo Cerreto non si è riprodotta la trota mediterranea.

In Valnerina la pesca no kill fa registrare normalmente oltre 5000 presenze l'anno ma quest'anno non sarà così.

Un altro problema è quello del pesce siluro, specie alloctona invasiva che fa piazza pulita delle altre specie. Su questo i pescatori sportivi, sul Tevere, sono intervenuti con successo



Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Renzo Matteucci, l'intervista a Giampaolo Capponi, vicepresidente regionale FIPSAS