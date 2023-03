Ultimo baluardo per la vita di comunità, il centro sociale rischia di chiudere

Rischia di chiudere tra pochi mesi il centro sociale di Collescipoli, storico borgo posto su un'altura a pochi chilometri da Terni. Pesa il caro bollette, i mesi di chiusura durante la pandemia, il costo dell'affitto e il quasi dimezzamento del numero dei soci a causa dell'invecchiamento della popolazione.



Il circolo, ospita anche un bar ed è così un punto di informazione per i turisti, dispone di fax e wifi che gli anziani usano per sbrigare pratiche burocratiche e non solo.

Nel servizio di Gabriele Salari le voci di alcuni membri del circolo e del suo presidente Giorgio Silvestri.