Le previsioni del tempo

La circolazione atmosferica sul Bacino Occidentale del Mar Mediterraneo è cambiata, tornando ad assumere una prevalentemente provenienza occidentale. Oggi e nei prossimi giorni saremo interessati da correnti atlantiche umide, con delle perturbazioni deboli o al più moderate, e precipitazioni discontinue non particolarmente consistenti. Da metà settimana poi inizierà anche un rialzo termico che ci porterà temperature superiori alle medie del periodo. La tendenza per il prossimo fine settimana, al momento, è per una fase di tempo più stabile. Intanto per oggi avremo un cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in aumento e possibili piogge, da isolate a sparse, questa mattina più probabili sui settori meridionali che poi, tra le ore centrali della giornata e il pomeriggio, potranno interessare anche il resto della regione. Tempo migliore ovunque in serata. Le temperature massime di oggi tenderanno a diminuire, con venti da sud-ovest moderati, con locali rinforzi specie sui rilievi. Domani nuvolosità variabile, a tratti consistente, con tendenza a peggioramento la sera e poi nella notte. Temperature pressoché stazionarie e venti moderati dai quadranti meridionali.

di Massimiliano Santini - Rai Meteo