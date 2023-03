Le previsioni per oggi

Le correnti umide occidentali atlantiche hanno riportato le nubi e anche qualche pioggia sull’Umbria. Come già accennato ieri, non si tratta di precipitazioni particolarmente abbondanti o diffuse, anzi spesso deboli e sparse, ma anche brevi ed intermittenti. Precipitazioni che oggi non ci interesseranno fino a questa sera, quando un fronte un po’ più organizzato porterà delle precipitazioni fino a domani mattina. Nel dettaglio questa mattina il cielo si presenta nuvoloso. Nelle prossime ore avremo un’attenuazione della nuvolosità con anche degli spazi per il sole poi, in serata, la nuvolosità tenderà ad aumentare da ovest con possibilità per qualche isolato rovescio di pioggia, prima di un rapido peggioramento notturno. Le temperature oggi resteranno quasi stazionarie, con venti fino a moderati dai quadranti meridionali tendenti a rinforzare. La prossima notte e domani mattina cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o di temporale. Tendenza a generale, rapido miglioramento già nelle prime ore di domani mattina, più lento sul sud della regione e sull’Appennino. Nel pomeriggio possibili isolati piovaschi. Il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso. Le temperature inizieranno ad aumentare, specie le massime, con venti fino a forti meridionali.

di Massimiliano Santini - Rai Meteo