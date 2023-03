Donazioni di sangue, numeri preoccupanti

L'emergenza non c'è, ma i numeri qualche preoccupazione la destano. Anche perché, al netto dei problemi legati alla Pandemia, in Umbria si dona sempre meno sangue. E i donatori, sono sempre meno giovani. Conseguenza diretta di una popolazione che diminuisce e invecchia, con sempre più giovani che lasciano la Regione. Nel 2022, secondo i numeri diffusi dall'Avis, sono state 38.202 le donazione di sangue fatte in tutta l'Umbria, oltre 400 in meno rispetto all'anno precedente. I numeri, comunque, testimoniano per l'Umbria la tenuta della linea di galleggiamento rispetto al fabbisogno. Ma se per quanto riguarda il sangue completo, la situazione resta ancora tranquilla, va peggio per le donazioni di plasma. Oggi inferiori del circa 30% rispetto al fabbisogno. Come spiega Nicola Albi, vicedirettore del servizio Immuno-trasfusionale dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

