Il sindaco di Spoleto torna all'attacco contro il terzo polo ospedaliero

Un progetto che, nei fatti, è già morto. È duro il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, che a quattro mesi dalla presentazione del progetto di polo unico ospedaliero fra Foligno e la città del Festival, ha rilanciato la battaglia in difesa del San Matteo degli Infermi lamentando l'abbandono del nosocomio spoletino dopo la trasformazione in Covid Hospital e il mancato ritorno alla normalità al termine dell'emergenza pandemica nel maggio 2021. Una protesta che dopo mesi di mobilitazione, dopo due consigli comunali aperti e la morte di un paziente lo scorso 23 febbraio per un infarto avvenuto in orario notturno, quando a Spoleto non è presente un cardiologo, si concentra nuovamente contro quelle che per il sindaco e i gruppi di maggioranza sono le premesse tradite della presidente della Regione Donatella Tesei e dall'assessore alla Sanità Luca Coletto.

In attesa dell'integrazione con l'ospedale di Foligno, quello di Spoleto oggi è l'unico degli ospedali della rete di emergenza e urgenza a non avere i requisiti di legge per il funzionamento di un pronto soccorso 118, una cardiologia operativa h24 e personale adeguato.

Nel servizio di Massimo Solani le interviste al sindaco di Spoleto Andrea Sisti e al presidente del consiglio comunale Marco Trippetti.