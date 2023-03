Di nuovo sui banchi ma ad Umbertide

Undici giorni dopo il terremoto e la grande paura, la campanella ha un suono diverso per i 90 bambini della primaria di Pierantonio, da oggi ospiti nella scuola Garibaldi di Umbertide. Sono partiti in autobus come fosse una gita, col sorriso e la curiosità di chi si lascia alle spalle giorni di confusione e ansie.

Ad attenderli i loro nuovi compagni, i cartelloni di benvenuto, la festa e la commozione di chi in questi giorni ha cercato di dare loro la sicurezza di una normalità minima. E in cinque aule ricavate in altrettanti laboratori hanno trovato i loro libri e i quaderni, recuperati dalle insegnanti nella scuola di Pierantonio che le scosse del 9 marzo hanno ferito fin dalle fondamenta.

Serviranno mesi e importanti interventi di manutenzione prima che i bambini possano varcare di nuovo la soglia della loro scuola, nel frattempo saranno ospiti ad Umbertide fin quando non saranno conclusi i lavori alla scuola dell'infanzia di Pierantonio, dove oggi sono rientrati i bimbi più piccoli e dove, dopo Pasqua, saranno pronti gli spazi che saranno a disposizione delle classi della primaria. Un intervento costato 100mila euro con il quale il Comune di Umbertide poggerà il primo mattone per cominciare a ricostruire una normalità che è ancora lontana, con le frazioni di Pierantonio e Pian d'Assino ferite a morte e centinaia di persone ancora in attesa di una sistemazione.

Nel servizio di Massimo Solani le voci delle mamme, dell'insegnante Enrica Ceccarelli e del sindaco di Umbertide Luca Carizia.

Immagini di Sergio Gisti, montaggio di Lorenzo Papi.