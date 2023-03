Terremoto di Umbertide. A Pierantonio inagibile il 90 per cento delle case

Domenica di passione per gli sfollati del sisma di giovedì scorso, si calcola siano almeno cinquecento, 150 dei quali alloggiati in strutture di accoglienza. E intanto continua la conta dei danni: a Pierantonio è inagibile il 90 per cento delle case. Si studia il modo per ottenere aiuti economici.

Il racconto e le interviste di Massimo Solani con la presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco di Umbertide Luca Carizia.