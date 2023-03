Flop raccolta differenziata

Undici punti percentuali sotto la media regionale, addirittura in calo rispetto all'anno precedente. A fotografare il fallimento della raccolta differenziata nell'area del folignate, dello spoletino e della Valnerina sono i numeri del dossier Legambiente sui Comuni Ricicloni, che per il 2021 ha fotografato al 55,3% la quota di rifiuti differenziati nell'intero sub-ambito della Valle Umbra Sud. Quasi venti punti percentuali sotto gli obbiettivi che Regione aveva fissato per l'anno 2018.

Nel servizio di Massimo Solani, montaggio di Carlo Bartolucci, le interviste a Luigi Titta - sindaco di Montefalco, Bernardino Sperandio - sindaco di Trevi e Daniela Riganelli di Legambiente