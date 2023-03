Quasi 400 dosi di droga cedute: arrestati

Erano diventati il riferimento per praticamente tutti i consumatori della zona, fra Fabro, Monteleone di Orvieto e Montegabbione. E ad ogni cessione di sostanza stupefacente, 386 quelle documentate dal lavoro di intercettazione e pedinamento, i carabinieri erano lì pronti a recuperare la droga appena venduta. Cocaina, per lo più, ma anche hashish. E' con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso fra loro, che i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Orvieto, hanno arrestato questa mattina in un blitz scattato all'alba e condotto assieme ai Carabinieri Cinofili di Roma, tre cittadini albanesi in esecuzione di un'ordinanza di custodi cautelare emessa dal gip di Terni. Una quarta persona, una donna trentanovenne di origini rumene, è invece irreperibile. Secondo l'inchiesta, coordinata dalla procura della città della Conca e denominata "Indagine Sax", i tre arrestati, due quarantatreenni e un trentaseienne, gestivano lo spaccio di cocaina nell'alto orvietano. A loro si rivolgevano praticamente tutti i piccoli consumatori della zona. Nei mesi a cavallo fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, i carabinieri hanno ricostruito quasi quattrocento cessioni, per un totale di 376 grammi di cocaina e 60 di hashish. Quasi 26mila euro, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il valore della sostanza stupefacente ceduta. Gli inquirenti sarebbero arrivati ad individuare i responsabili del traffico di droga grazie alle testimonianze dei clienti, individuati subito dopo le cessioni, con attività di pedinamento condotte anche attraverso l'uso di dispositivi Gps installati nelle auto dei presunti spacciatori e attraverso le intercettazioni telefoniche. Dopo l'arresto i tre sono stati trasferiti nella casa circondariale di Terni a vocabolo Sabbione.

Servizio di Massimo Solani, montaggio di Walter Pasqualini