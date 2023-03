Nessun convegno senza donne speaker

Rappresentanza, rappresentatività e rappresentazione delle donne: tre aspetti per affermare la cultura e la prassi della democrazia paritaria, in particolare negli eventi di comunicazione pubblica. "No Women No Panel Senza donne non se ne parla", la campagna nata in seno alla Commissione europea per la parità di genere nei convegni e nei talk show è allora una giornata di formazione all'Università degli Studi di Perugia e in streaming su Rainews, per esplorare le dinamiche di partecipazione e rappresentazione, in un' ottica di genere, ma anche un percorso di empowerment, organizzata da Rai Per la Sostenibilità, promotrice della campagna. Con questa campagna la Rai è impegnata a diffondere la cultura della democrazia paritaria nei territori.

I numeri della rappresentanza e rappresentatività delle donne in Italia (amministratrici, politiche, manager, esperte) mostrano come non sia stata raggiunta la parità sostanziale. Per questo Rai, nel suo ruolo di servizio pubblico, è impegnata a promuovere la cultura della parità e lo fa con un Protocollo d'intesa sottoscritto a Palazzo Donini, alla presenza della presidente Marinella Soldi, con Università degli Studi di Perugia, Regione Umbria, Comuni e Province di Perugia e Terni, in collaborazione con Rai Umbria.

