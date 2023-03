E' stato firmato a Perugia il protocollo relativo alla campagna promossa da Rai per la Sostenibilità "No Women No Panel Senza donne non se ne parla", che vuole favorire l'equilibrio di genere in convegni ed eventi pubblici con l'impegno congiunto di Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia, Comuni e Province di Perugia e Terni. In una regione, l'Umbria appunto, che ha espresso per tre volte consecutive una presidente donna, l'unica attualmente delle 20 regioni, e due delle sette su 76 presidenti di provincia di area vasta donne. All'incontro ha preso parte la presidente della Rai Marinella Soldi.



Il protocollo prevede che gli eventi vengano monitorati sia su base quantitativa che qualitativa, attraverso l'utilizzo di uno strumento di rilevazione univoco e di una piattaforma informatica realizzata dagli ingegneri di Rai/ICT. Inoltre le università, alimenteranno anche il Database delle Esperte, ideato dalla Commissione Pari Opportunità Rai, per rendere disponibili a programmi o talk show competenze anche femminili.

Nel servizio di Monica Tasciotti le interviste a Marinella Soldi presidente della Rai, il magnifico Rettore dell'Università di Perugia Maurizio Oliviero e il vice presidente della Regione Umbria Roberto Morroni. Montaggio di Simone Pelliccia.