Calata straordinaria del santo anello

Trafugato nel periodo napoleonico, lo Sposalizio della Vergine del Perugino, ospitato nel museo di Caen in Normandia, è ora riunito all'anello nella cappella per la quale era stato commissionato. Meno di 100 metri li separano. Per questo atteso ritorno, in via eccezionale il prezioso oggetto è stato esposto, di norma chiuso dentro un forziere quattrocentesco a sua volta custodito da un'inferriata del 1473. Sono necessarie 14 chiavi per aprire il tutto e scoprire la meraviglia del reliquiario in argento che viene posto dentro uno scenografico tabernacolo in argento massiccio che sospeso come su una nuvola, scende dall'alto grazie a un sistema di carrucole: sono le suggestive "calate" che avvengono solo due volte all'anno, il 28 luglio, in ricordo del transito dei pellegrini dalla Toscana per arrivare al Perdono di Assisi del 2 agosto e poi il 12 settembre per la ricorrenza della Madonna delle grazie.

il servizio di Monica Tasciotti, montaggio Carlo Bartolucci, con l'intervista a Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria