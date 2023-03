La registrazione si terrà in Duomo il 24 marzo alle 17.30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti, per essere poi trasmesso su Rai Uno il Venerdì Santo (il 7 aprile) dopo la Via Crucis e nei giorni successivi su Rai 5.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montaggio di Carlo Bartolucci, l'intervista a Laura Musella, ideatrice e organizzatrice del progetto, presidente dell'Associazione Omaggio all'Umbria