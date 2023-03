In 500 non possono rientrare a casa. Vanno avanti le verifiche

Le valutazioni di agibilità nell'epicentro del terremoto di Umbertide potrebbero essere completate nei prossimi due giorni. Ma il quadro di chi non può rientrare in casa è già attendibile. Sono all'incirca 500 gli sfollati, concentrati soprattutto a Pierantonio, Pian d'Assino e Sant'Orfeto. La giunta regionale ha dato mandato alla protezione civile di redigere, insieme ai tecnici del ministero, la relazione necessaria alla richiesta dello stato di emergenza, che sarà poi valutata dal Governo. L'ipotesi allo studio di Comune e Regione, al momento, è quella di collocare gli sfollati in strutture ricettive della zona. Una corsa contro il tempo per evitare lo spopolamento delle frazioni. Il terremoto che non ha risparmiato neanche i morti che riposano nel cimitero di Sant'Orfeto. Una parte del muro è crollata e alcuni loculi sono stati scoperchiati.

Il servizio di Dario Tomassini, montaggio Simone Pelliccia