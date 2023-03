Crolla una diga, ma è solo un'esercitazione

A Valfabbrica un' esercitazione di Protezione Civile, Vigili del fuoco e Croce Rossa vede lo scenario del cedimento di una diga sul Chiascio. Vengono simulati tutti gli interventi sul campo, incluso l'intervento di squadre fluviali e unità cinofile. A Gualdo Tadino la cabina di regia che dirige le operazioni: è importante testare la comunicazione tra i vari soggetti in campo, viene sperimentata anche un'etichetta con il qr code che viene messa al braccio delle vittime. Tutte le informazioni sono così digitalizzate e condivise. "L'esercitazione che si è svolta oggi in Umbria, a Gualdo Tadino e a Valfabbrica, è parte culminante del progetto europeo Strategy, organizzato e coordinato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco italiani e prevede la messa a punto di standard nel settore dell'emergenza a livello europeo. - ha detto il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco - L'utilizzo di linguaggi e codici uniformi facilita l'impiego di procedure e sistemi innovativi in diversi settori del soccorso pubblico: la disomogenea architettura istituzionale impedisce lo scambio di informazioni tra Paesi". All'esercitazione, coordinata dai Vigili del Fuoco, ha preso parte anche la Polizia di Stato per l'utilizzo di procedure digitali condivise proprio nelle operazioni di tracciamento delle vittime.

Nel servizio di Dario Tomassini le interviste a Francesco Notaro direttore regionale Vigili del Fuoco Umbria e a Stefano Marsella, direttore centrale Vigili del Fuoco.