Il calcio, serie B. Il Perugia con lo stadio chiuso in via precauzionale salta il turno e recupera gli infortunati, la Ternana, invece, scende in campo alle 16.15, a Marassi contro il Genoa. Falletti affiancherà Partipilo in attacco, saranno cinquecento i tifosi al seguito.

I rossoverdi non vincono in trasferta da ottobre e l'allenatore Cristiano Lucarelli, dal ritorno sulla panchina, è ancora a caccia dei tre punti.