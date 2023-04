Cicloturistica tra i paesaggi del Perugino

Attraversando le zone del Perugino, dalle colline dell'Umbertidese alla zona del Lago Trasimeno, con partenza e ritorno nel salotto del capoluogo, con la fontana Maggiore a fare suggestivo sfondo. Una carovana colorata di ciclisti, in sella a bici d'epoca e costumi d'altri tempi, che ha dato vita all'ottava edizione di Francesco nei sentieri, la cicloturistica organizzata dall'omonima associazione sportiva, ormai un appuntamento cult nel panorama nazionale, un appuntamento che richiama in Umbria appassionati da ogni dove. Tra suggestivi scorci in sella alle loro biciclette, costruite prima del 1987, i partecipanti hanno affrontato un tragitto di circa 110 chilometri per un dislivello di 1.580 metri, con lo spirito di chi vuole conoscere a pieno un territorio e saggiarne le sue peculiarità - diversi ad esempio i ristori durante il percorso per assaporare prodotti tipici del territorio e godere del panorama. Accanto alla cicloturistica un programma di eventi che ha permesso di coniugare sport, arte e cultura. Dalla mostra delle bici dei campionissimi (con esemplari cavalcati da Coppi, Bartali, Moser, Dancelli e Gimondi tanto per citarne alcuni) alla conferenza spettacolo, nella centralissima sale dei Notari, sulla carriera agonistica e le gesta di Marco Pantani, scritta e ideata dal testimonial di Eroica Alessio Stefano Berti.



L'intervista a Berti e al Presidente dell'Asd Francesco nei sentieri Cesare Galletti nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Gabriele Liberati.