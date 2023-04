Corso Vannucci come Montmartre

Tavolozze colorate, pennelli e uova di ceramica di Deruta. E' l'occorrente per colorare a festa Corso Vannucci, a Perugia, in attesa della Pasqua. A scaldare l'atmosfera a dispetto delle basse temperature sono arrivati ottanta pittori da ogni regione d'Italia ma anche da Inghilterra, Francia e Argentina. Protagonisti dell'iniziativa “L'uovo d'artista”. ll centro del capoluogo per due giorni come Montmartre, per l'evento concepito un po' come un'estemporanea d'arte, organizzato dal consorzio "Perugia in centro". Dalla mattina al tardo pomeriggio gli artisti dipingono nelle loro postazioni di fronte alle vetrine dei commercianti dell'acropoli, che poi esporranno all'interno dei propri negozi le uova trasformate in opere d'arte. Le creazioni attraggono i visitatori incuriositi. Ce n'è per tutti i gusti: dai fiori tipici della primavera ai paesaggi che ritraggono scorci umbri. Motivi astratti e tanti ritratti. E accanto ai personaggi di celebri film, spicca anche l'immancabile omaggio al Perugino, nel quinto centenario della sua morte.

Il servizio di Elisa Marioni, montato da Paolo Canestri