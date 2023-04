Delusione Sir nelle voci dei protagonisti

Lo Zaksa ha giocato meglio in entrambe le partite, è stato più squadra. Hanno gestito meglio muro e difesa, restando più determinante in attacco. Questa l'analisi del tecnico dei Block Devils Andrea Anastasi. Grande delusione nelle parole del presidente Gino Sirci che non nasconde la critica nei confronti del coach. Guarda invece avanti il palleggiatore Simone Giannelli “Dobbiamo essere sereni e dare il meglio lunedì”, nello snodo cruciale con gara 5 dei quarti di finale playoff, ancora al PalaBarton, contro l’Allianz Milano. Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Francesco Saito.