Polizia, il vicecapo Gambacurta: "Forte legame con l'Umbria"

Da 171 anni presidio di legalità e vicinanza ai cittadini. La polizia di Stato festeggia l'anniversario dalla sua fondazione a Spoleto, sede della scuola che forma ogni anno centinaia di allievi poliziotti. Lo fa alla presenza del vicecapo della polizia, il prefetto folignate Stefano Gambacurta. Tra i temi toccati nel corso della cerimonia, alla presenza di tutte le autorità, quello della "promozione" della Questura di Perugia, che porterà presto a un rinforzo dell'organico. “E' stato un segno di attenzione - ha detto Gambacurta - che il Governo, il ministro e il capo della polizia hanno avuto per questa regione, mai stata di serie B nella considerazione della pubblica sicurezza e ora se lo vede riconosciuto”.

"Le criticità maggiori di questo territorio riguardano i furti, e abbiamo dato anche delle ottime risposte con attività investigative della squadra mobile, e sicuramente lo spaccio", ha detto il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, sottolineando che "il traffico di stupefacenti che sta diventando per questo territorio allarmante soprattutto ora che è nelle mani, in gran parte, delle consorterie malavitose straniere che stanno cercando di monopolizzare" il mercato. “Chiaramente non abbia distolto lo sguardo attento dalla necessità di verificare eventuali infiltrazioni del territorio da parte di organizzazioni criminali, soprattutto in questo periodo in cui con Pnrr maggiori saranno le risorse che verranno destinate all'Umbria”, ha aggiunto.

Nel servizio di Antonello Brughini, le interviste al vicecapo della polizia Stefano Gambacurta e al questore di Perugia Giuseppe Bellassai.