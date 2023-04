Le tante battaglie delle famiglie arcobaleno

Le battaglie che si trovano ad affrontare le famiglie arcobaleno si fanno sempre più dure, specialmente alla luce degli ultimi provvedimenti governativi in tema di riconoscimento di minori per le coppie omosessuali. Giulia Bianconi ha incontrato una coppia che sta iniziando un lungo percorso per diventare genitori e ne ha parlato anche con Marco Geremia, della Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI