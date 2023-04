Nodino, proposte meno invasive

Una prima ipotesi riguarda l'area destinata a cantiere a ridosso di Collestrada, tra il paese e il campo sportivo. Spostare i lavori in una zona dismessa accanto alla ricicleria, secondo il comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni?”, contrario alla realizzazione del nodino, avrebbe il vantaggio di avvicinare l'uscita della E45 ed evitare così il transito con i mezzi d'opera nelle zone residenziali. Un'altra proposta avanzata è quella di realizzare il percorso per i camion, al momento previsto in via della Valtiera - opzione che richiederebbe il passaggio per il centro commerciale di Collestrada e dentro Ponte San Giovanni - lungo la vecchia strada 75, oggi dismessa.

Massimo Angeletti ha raccolto il punto di vista del comitato di cittadini, intervistando Luigi Ercolani nel servizio montato da Francesco Saito.