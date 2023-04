Ospedale di Pantalla, due nuove poltrone per la chemioterapia

Il ritorno alla normalità, dopo lo tsunami Covid, passa anche per occasioni come questa, con l'inaugurazioni di due nuove poltrone per le terapie chemioterapiche donate per tramite del Comune di San Venanzo da un'associazione sportiva ciclistica con i fondi, circa 6mila euro, raccolti un anno fa in occasione di un evento non competitivo all'interno della Riserva del Monte Peglia. Perché dopo più di due anni segnati dalla pandemia con la trasformazione in “struttura Covid” e dopo le forti proteste dei comitati cittadini, l'ospedale di Pantalla sta lentamente tornando alla quotidianità precedente all'emergenza virus.

Con il piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario approvato dalla Regione, in ospedale non è più operativo il reparto di ostetricia e la chirurgia è limitata all'attività di base. Rafforzato, invece, il servizio di riabilitazione ortopedica. Che oggi conta 8 posti letto, contro i 12 funzionanti prima del Covid, che a regime diventeranno 20. Resta però, ed è una costante in regione, il problema degli organici e del reperimento di figure specialistiche.

Nel servizio di Massimo Solani, con montaggio di Federico Fortunelli, le interviste al direttore dell'ospedale Giuseppe Vallesi e a Luigi Sicilia, direttore sanitario della Usl Umbria 1.