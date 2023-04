Welfare, i sindacati: futuro incerto per 9mila addetti

Per i sindacati, il futuro del welfare è nero. O almeno, è sempre più incerto per i circa novemila addetti del settore (la maggior parte dei quali sono soci lavoratori delle tante cooperative sociali attive nella regione). Il problema sono le gare di appalto per i relativi servizi, le cui condizioni renderebbero da tempo molto difficile questo mestiere, con ripercussioni inevitabili anche sugli utenti.

Non solo. Le sigle sindacali protestano contro il regolamento regionale n. 2 del 2022 (in vigore da questa settimana) che, sostengono, non farà che peggiorare ulteriormente una situazione già precaria. Per questi motivi, Cgil, Cisl e Uil hanno richiesto una convocazione urgente da parte dell'assessore Coletto.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, interviste ai segretari generali di Fisascat Cgil Umbria Valerio Natali, Fp-Cgil Umbria Michele Agnani, Uil-Fp Umbria Monica Di Angelo. Montaggio di Francesco Fiocchi.