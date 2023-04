Rito abbreviato per il titolare del locale ''The box''

Sarà processato con rito abbreviato il titolare della discoteca "The box" di Città della Pieve sospettato di aver stuprato una ventiduenne nell'ufficio del locale e di avere molestato altre tre giovani clienti nell'arco della stessa serata, nell'ottobre 2022. L'accusa è violenza sessuale. La procura, convinta dell'evidenza della prova, aveva chiesto il giudizio immediato, ma l'avvocato difensore, Roberto Romagnoli, a quel punto ha optato per il rito alternativo che, in caso di condanna, garantisce lo sconto di un terzo. Nel processo che si svolgerà a partire dal 16 maggio, a porte chiuse, davanti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, Natalia Giubilei, entreranno anche le dichiarazioni delle ragazze coinvolte: ascoltate in incidente probatorio hanno confermato il racconto iniziale che aveva portato all'arresto dell'imprenditore. L'imputato, solo nei giorni scorsi ha lasciato il carcere di Terni dove era detenuto: ora è ai domiciliari nell'abitazione dei genitori. Finora si è sempre professato innocente: parla di rapporto consensuale nel caso più grave, quello della giovane attirata nel suo studio. La ragazza, secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva già avuto un malore per l'alcol, ma nonostante fosse in evidente difficoltà, l'uomo avrebbe continuato a farla bere per poterne approfittare. La discoteca, chiusa dopo i fatti per trenta giorni su ordine del questore, non ha più riaperto i battenti. L'imprenditore, indipendentemente dall'esito del procedimento, in quanto destinatario di un Daspo "anti movida", per due anni dovrà stare alla larga da discoteche, sale da ballo e locali notturni della provincia di Perugia. Le giovani individuate come parti offese, assistite dagli avvocati Barbara Romoli e Stefania Vichi, sono intenzionate a costituirsi parte civile.

di Andrea Rossini